Kazakistan'da çıkan orman yangınında 1 kişi öldü, 100'den fazla ev zarar gördü - Son Dakika
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Kazakistan'da çıkan orman yangınında 1 kişi öldü, 100'den fazla ev zarar gördü

04.09.2022 10:42
Kazakistan'da çıkan orman yangınında 1 kişi öldü, 100'den fazla ev zarar gördü

NUR Kazakistan'ın kuzeyindeki Kostanay eyaletindeki ormanlık alanda çıkan yangının çevredeki köylere sıçraması nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 108 evin tamamen yandığı bildirildi.

NUR Kazakistan'ın kuzeyindeki Kostanay eyaletindeki ormanlık alanda çıkan yangının çevredeki köylere sıçraması nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 108 evin tamamen yandığı bildirildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kostanay eyaletinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin gece boyu sürdürdüğü çalışmalar sonucunda bölgede yer alan petrol deposunun çevresindeki yangının söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yangından en çok etkilenen Amankaragay ve Ozernoe köylerinde durumun kontrol altına alındığı kaydedildi.

Ayrıca orman yangının köylere sıçraması nedeniyle tahliye edilmeyi reddettiği öğrenilen 86 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği ve 108 müstakil evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin, yangının 43 bin hektar alana yayıldığını ve şu anda 8 aktif yangın noktasının olduğunu dile getirdi.

Başbakan Alihan İsmailov ise yangınla ilgili yaptığı acil toplantıda, bakanlara bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması talimatı verdi.

İsmailov, bölgede yeni evlerin inşa edileceğini ve tarım arazilerini kaybeden çiftçiler için hükümetin rezerv bütçesinden ayrı bir fon tahsis edileceğini söyledi.

Bu arada orman yangınının çıktığı Kostanay eyaleti, ülkenin tahıl ambarı konumunda bulunuyor.

Kazakistan Başsavcılığı da dün Kostanay kentinde silah mağazasının alev aldığı ve 4 mağaza çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Savcılık, Kostanay eyaletinde çıkan orman yangınları ve kentteki silah mağazasının alev alması nedeniyle soruşturmalar başlattıklarını duyurdu.

Orman yangını

Kazakistan'ın kuzeyindeki ormanlık alanda 2 Eylül'de çıkan ancak dün hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükselmesi ve şiddetli rüzgar gibi nedenlerle aniden yayılan yangının çevredeki köylere sıçradığı bildirilmişti.

Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin de yangının bölgedeki petrol deposuna sıçrama tehlikesi olduğunu ve yangını söndürme çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdıkları bilgisini paylaşmıştı.

Yangın bölgesindeki köylerden 1841 kişinin tahliye edildiği ve acil hat oluşturulduğu aktarılmıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bölgede kurulan yangınla mücadele karargahını ziyaret edeceğini ve söz konusu eyalette 5 Eylül'de Tokayev'in de katılımıyla planlanan Kazak aydını Ahmet Baytursunulı'nın doğumunun 150. yıl dönümü etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Kazakistan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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