Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi hayatını kaybetmiş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.

Toplantıda, şiddetli yağmur ve sel felaketi sonuçlarıyla mücadele eden Pakistan'a 400 bin dolar değerinde insani yardım yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım sağlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.