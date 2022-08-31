Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım sağlayacak - Son Dakika
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Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım sağlayacak

31.08.2022 16:34
Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım sağlayacak

NUR Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a destek amacıyla 400 bin dolar değerinde insani yardım sağlama kararı aldı.

NUR Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a destek amacıyla 400 bin dolar değerinde insani yardım sağlama kararı aldı.

Kazakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar başkanlığında insani yardım komisyonu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, şiddetli yağmur ve sel felaketi sonuçlarıyla mücadele eden Pakistan'a 400 bin dolar değerinde insani yardım yapılması kararlaştırıldı.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi hayatını kaybetmiş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım sağlayacak - Son Dakika

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