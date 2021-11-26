Nur Mehmet Munar: Oscar hayal değil - Son Dakika

"Ayla" filminin Oscar alacağını düşünmüştüm

Açıklamalarına devam eden Nur Mehmet Munar, her yıl Oscar ödüllerinde "Yabancı dilde en iyi film kategorisinde" elimiz boş dönüyoruz. 1947 yılından beri verilen bu ödül için ilk kez 1964 yılında "Susuz Yaz" filmi ile katıldık. Sonraki yıllarda birçok filmimiz Oscar için aday gösterilmesine rağmen elimiz boş döndük. Açıkçası Ayla filminin Oscar ödülü alacağını düşünmüştüm. Ama maalesef olmadı. O yıl ödülü İran yapımı "The Salesman" satıcı filmi aldı. Defalarca bu filmi seyrettim ve bana göre açıkçası "Ayla" filmi çok çok daha iyiydi.

Taşın altına herkes elini koymalı

Türk filmlerinin Oscar almamasındaki üzüntüsünü bir yapımcı olarak dile getiren Nur Mehmet Munar "Oscar için herkes elini taşın altına koymalı. Yapımcısından, Kültür Bakanlığı'na ve iş insanlarına kadar. Alınacak bir ödül ülkemiz adına çok olumlu bir reklam olacak ve Türk filmleri dünya genelinde daha çok rağbet görecektir. Ayrıca bu ödül Türk sinemasına ayrı bir ivme katacaktır ve birçok yapımcı daha kaliteli yapımlara yönelecektir." diyerek açıklamasını tamamladı.