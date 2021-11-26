Üye Girişi
Nur Mehmet Munar: Oscar hayal değil - Son Dakika

Nur Mehmet Munar: Oscar hayal değil

26.11.2021 13:51
Nur Mehmet Munar: Oscar hayal değil

5 yıl Türk sineması için yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla Türk sinemasını inovasyon kavramıyla tanıştıran yapımcı Nur Mehmet Munar, "Hem yurtiçi hem yurt dışında yaptığım araştırmalarda Türk sinemasının Hollywood ile rekabet edemediğini çok net gördüm. Ama bir yandan baktığımda birçok dizi filmimiz dünyanın 150 civarı ülkesinde yayınlanıyor. Filmlerimiz de bir o kadar ülkede izleniyor" dedi.

"Ayla" filminin Oscar alacağını düşünmüştüm

Açıklamalarına devam eden Nur Mehmet Munar, her yıl Oscar ödüllerinde "Yabancı dilde en iyi film kategorisinde" elimiz boş dönüyoruz. 1947 yılından beri verilen bu ödül için ilk kez 1964 yılında "Susuz Yaz" filmi ile katıldık. Sonraki yıllarda birçok filmimiz Oscar için aday gösterilmesine rağmen elimiz boş döndük. Açıkçası Ayla filminin Oscar ödülü alacağını düşünmüştüm. Ama maalesef olmadı. O yıl ödülü İran yapımı "The Salesman" satıcı filmi aldı. Defalarca bu filmi seyrettim ve bana göre açıkçası "Ayla" filmi çok çok daha iyiydi.

Taşın altına herkes elini koymalı

Türk filmlerinin Oscar almamasındaki üzüntüsünü bir yapımcı olarak dile getiren Nur Mehmet Munar "Oscar için herkes elini taşın altına koymalı. Yapımcısından, Kültür Bakanlığı'na ve iş insanlarına kadar. Alınacak bir ödül ülkemiz adına çok olumlu bir reklam olacak ve Türk filmleri dünya genelinde daha çok rağbet görecektir. Ayrıca bu ödül Türk sinemasına ayrı bir ivme katacaktır ve birçok yapımcı daha kaliteli yapımlara yönelecektir." diyerek açıklamasını tamamladı.

Nur Mehmet Munar: Oscar hayal değil

Oscar ödülü, Susuz, Film, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Nur Mehmet Munar: Oscar hayal değil - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İslam Memiş tarih verdi: Gram altında 585-590 liraları bekliyorum 13:43 İslam Memiş tarih verdi: Gram altında 585-590 liraları bekliyorum Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı 13:35 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi 12:35 Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! 10:14 AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor

Son Dakika Haberleri
13:36 A Milli Takımımız için kura günü!
13:34 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı
13:32 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
13:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:04 Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana: Leyla tehdit ediliyor olabilir!
12:44 Pitbull cinsi köpeğini arkadaşının üzerine saldı: Çocuk korkudan potaya çıktı
12:38 Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
12:20 Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı okyanusbilimci olmak istiyormuş!
12:18 Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı
12:11 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı         
13:44
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı okyanusbilimci olmak istiyormuş! Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı okyanusbilimci olmak istiyormuş!         
12:21
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 13:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: Nur Mehmet Munar: Oscar hayal değil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement