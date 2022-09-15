Çin ve Kazakistan'dan İkili İlişkilerin 30. Yılında Ortak Açıklama - Son Dakika
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Çin ve Kazakistan'dan İkili İlişkilerin 30. Yılında Ortak Açıklama

15.09.2022 14:19
Çin ve Kazakistan'dan İkili İlişkilerin 30. Yılında Ortak Açıklama

NUR SULTAN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Kazakistan Çarşamba günü, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir açıklama yayınladı.

NUR SULTAN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Kazakistan Çarşamba günü, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir açıklama yayınladı. Açıklama, geçen otuz yılda ikili işbirliğinde kaydedilen başarılar özetlenerek iki taraf arasındaki gelecek vaat eden bir koordinasyonun altı çizildi. Açıklamada Kazakistan, tek-Çin ilkesine sıkı bir şekilde destek vererek Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı Kararı'nda da açıkça tanındığı gibi Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümet olduğunu bir kez daha teyit etti.

Taiwan'ı Çin topraklarının ayrılamaz bir parçası olarak tanıyan Kazakistan, "Taiwan'ın bağımsızlığı"na her şekilde karşı olup Taiwan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki ilişkilerin barışçı bir şekilde gelişmesinin yanı sıra Çin hükümetinin Çin'in yeniden birleşmesini barışçı bir şekilde yerine getirme yönündeki tüm çabalarını da destekliyor. Çin tarafı, Kazakistan'ın bağımsız bir şekilde seçtiği kalkınma yolunu ve Kazakistan hükümetinin iç güvenliği güvence altına alma, etnik gruplar arası uyumu sağlama ve sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandırma çabalarını sıkı bir şekilde destekliyor. İki taraf; iki devlet lideri arasında iyi bir yakın iletişim geleneğini devam ettirecek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için devletin başında yürütülen diplomasinin önemli stratejik yol gösterici rolüne yeterli önemi verecek, düzenli olarak gerçekleştirilen Başbakanlar Arası Toplantı mekanizmasını geliştirecek ve Çin-Kazakistan İşbirliği Komitesi'nin etkin çalışmasını sürdürecekler.

Çin ve Kazakistan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesi ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum yaratmak için aktif bir işbirliği yapmaya istekli. Açıklamaya göre, iki taraf da bunun, küresel güvenlik sorunları üzerinde geniş bir mutabakata varılmasına yardımcı olacağına duydukları inancı ifade etti. İki taraf, sınır ötesi mal ve hizmet ticaretine güçlü bir destek vererek iki ülke halkına da fayda sağlayacak şekilde Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Kazakistan'ın yeni ekonomik politikası "Parlak Yol" arasındaki sinerjiyi aktif bir şekilde desteklemeye hazır olduğunu belirtti. İki taraf, evrensel aşılama, aşı tedariki, teknoloji transferi, yerel üretimin desteklenmesi, tıbbi tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve fiyat şeffaflığı konularının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

YORUMLAR
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Sözcü: Taiwan'ın Geleceği Çin ile Yeniden Birleşmesine Bağlı Sözcü: Taiwan'ın Geleceği Çin ile Yeniden Birleşmesine Bağlı Video: Çin ile Kazakistan Kuşak ve Yol İnisiyatifi Kapsamında İşbirliğini Artırıyor Video: Çin ile Kazakistan Kuşak ve Yol İnisiyatifi Kapsamında İşbirliğini Artırıyor
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Kazakistan'dan İkili İlişkilerin 30. Yılında Ortak Açıklama - Son Dakika

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