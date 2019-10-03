Son Dakika Haberleri: Nur Sultan'a "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülü
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Nur Sultan'a "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülü

1 saat önce

NUR İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülüne layık görüldü.

Nur Sultan'a

NUR İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülüne layık görüldü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Kahire Büyükelçisi Arman İsagaliyev başkanlığındaki heyet, Fas'ın başkenti Rabat'taki ISESCO'nun merkez ofisinde düzenlenen İslam Konferansı Çevre Bakanları 8. Toplantısı'na katıldı.

İslam alemi özelinde çevre sorunları ve küresel ısınma konularının ele alındığı toplantıda, 36 ülke ve 11 uluslararası örgütten delegeler hazır bulundu.

Toplantıda, doğanın korunmasına katkı sağlayan ülkelere ödüller verilirken Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan "İslam Dünyasının Yeşil Başkenti" ödülüne layık görüldü.

ISESCO'dan yapılan açıklamada, Nur Sultan'a, geleceğin enerjisi temalı uluslararası fuara ev sahipliği yapması ve yeşil enerjiyle ilgili başarılı projeleri nedeniyle bu ödülün verildiği belirtildi.

Kazakistan, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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