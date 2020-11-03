Nur Sultan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla konferans yapıldı - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kazak edebiyatının kurucusu, şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla düzenlenen "Büyüklerin Uyumu: Abay ve Nevai" konulu çevrimiçi konferans düzenlendi.

Uluslararası Türk Akademisince gerçekleştirilen konferansa, Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kırgızistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev, Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram Niyazhojayev'in yanı sıra milletvekilleri, rektörler, yazarlar ve bilim insanları katıldı.

Konferans çerçevesinde Abay Kunanbayev'in Özbekçeye çevrilen "Kara Sözler"i ile Ali Şir Nevai'nin Kazakçaya kazandırılan 5 mesnevisinden oluşan "Hamse"si tanıtıldı.

Kazakistan Senato Başkanı Aşimbayev, burada yaptığı konuşmada, kadim Türk edebiyatının kurucusu Ali Şir Nevai'nin eserlerinin Kazakçaya çevrilmesinin büyük kazanç olduğunu belirterek, "Abay (Kunanbayev), Nevai'yi manevi hocası olarak benimsedi ve onun şiirlerinden esinlenmişti. Bu bağlamda, iki büyük şahsiyetin eserlerinin aynı anda yayımlanması, sembolik bir anlam taşıyor." dedi.

Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva da söz konusu eserlerin kardeş ülkeler arasında edebiyat ve kültür alanındaki ilişkileri önemli ölçüde etkileyeceğine işaret ederek, "Bu, din ve dil, tarih ve din olarak ortak değerlerimizin bulunduğu komşu Kazak halkı ile kadim dostluk ve kardeşliğimizin, kültürel ilişkilerimizin yıl geçtikçe geliştiğinin önemli ispatı." ifadesini kullandı.

Bu yıl, Kazakistan'da modern Kazak edebiyatının kurucusu Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı münasebetiyle ülke genelinde ve dünya çapında çeşitli etkinlikler yapılıyor.