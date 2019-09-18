Son Dakika Haberleri: Nur-sultan halk çalgıları orkestrası, bursa'da konser verdi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Nur-sultan halk çalgıları orkestrası, bursa'da konser verdi

1 saat önce

KAZAKİSTAN'nın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası, Bursa'da konser verdi.

Nur-sultan halk çalgıları orkestrası, bursa'da konser verdi, System.String[]
KAZAKİSTAN'nın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası, Bursa'da konser verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Orkestra Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği organizasyonda Kazakistan'ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Konsere destek veren Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, etkinlik öncesi açıklama yaptı. Doç. Dr. Çakıcı, Türk dünyasının yetenekli müzisyenleri ve bestecilerinin dünya müzik hazinesine büyük katkıda bulunduğunu kaydetti. Sanatçıların hareketliliğinin kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çakıcı, gerçekleştirdikleri sanatsal buluşmalar ve turnelerin, çeşitli ülke sanatçıları arasındaki tecrübe alışverişine güzel fırsatlar sunduğunu ve bu sayede gönül köprülerine yenilerini eklediklerini belirtti.
Kazakistan'ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Sanatçıları eşliğinde solistler Züleyha Savaş, Erlan Zhandarbay, Uralıkhan Seilbekova ve Körkem Şoloşova ile Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun yer aldığı konser, büyük ilgi gördü. Konseri 22'nci Dönem Bursa Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu'nun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik de izledi.
Konserde müzikseverler Kurmangazı, Latif Hamidi, Dauletkerey, Abay gibi Türk dünyası bestecilerinin eserlerini dinleme fırsatı buldu. Konserin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı'ya günün anısına plaket takdim ederken, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik sanatçılara çiçek ve teşekkür belgesi verdi.


Kazakistan, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ sanığı iş adamı, duruşmada ağlayarak tahliyesini istedi
Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı 18 yaşındaki genç dişi uyuşmadığı için doktoru bıçakladı Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük'ün yüzde 50'si 10 milyon TL'ye satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:47:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nur-sultan halk çalgıları orkestrası, bursa'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]