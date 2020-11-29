NUR SULTAN - Kazakistan'da kartalla avcılık nesilden nesle aktarılıyor - Son Dakika

Kartalla avcılık yapan Yerasıl Serikbekulı'nın görüntüleri Kazakistan'da kartalla avcılık nesilden nesle aktarılıyor

NUR SULTAN (AA) – MEİRAMGUL KUSSAİNOVA - Kazakistan'da 12 yaşındaki Yerasıl Serikbekulı, dedesinden miras kalan kartalla avcılığı babasından devralmaya hazırlanıyor.

Başkent Nur Sultan'dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sofiyevka köyünde yaşayan Yerasıl Serikbekulı, kartalla avlanan babasına 8 yaşından beri çıraklık yapıyor.

Henüz 12 yaşında olan Serikbekulı, okul sonrası tüm zamanını at üstünde kartalla avlanma tekniklerini öğrenerek geçiriyor.

Serikbekulı, geleneksel aile mesleğini babasından devralmaya hazırlanıyor.

AA muhabirine konuşan Serikbekulı, kartalla avlanmayı öğrenmenin birçok aşaması bulunduğunu ifade ederek "Kartalla avlanabilmek için genelde ilk ava şahin gibi küçük kuşlarla çıkılıyor. Çünkü benim yaşıma kartal ağır geliyor." dedi.

Serikbekulı, "Çipok" adını verdiği şahini ile zaman geçirmeyi çok sevdiğini belirterek "Şahin günde bir kere yemek yiyor. Her sabah kendim besliyorum. Sesimi tanıyor. Bu av sırasında çok önemli." diye konuştu.

Çipok ile bugüne kadar çok sayıda güvercin ve tavşan avladıklarını kaydeden Serikbekulı, gelecek ay düzenlenecek olan büyük kartalcılar turnuvasına hazırlandıklarını söyledi.

Serikbekulı, "Gelecekte büyük kartal avcısı olmak ve bu geleneği yaşatmak istiyorum." dedi.

Baba Serikbek Kuntuganulı, kendisinin kartalla avlanmayı babasından öğrendiğini kaydederek "Kartalla avcılık halkımızın ata mesleği. Küresel dünya düzeninin getirdiği şartlar altında yok olabileceğinden endişe duyuyorum. Bunun için oğlumu ata mesleğimizle eğitiyorum." şeklinde konuştu.

Türklerin en eski avlanma tekniği olan kartalla avcılık, Kazakistan'da milli sporlar listesinde yer alıyor. Ülke genelinde ise özel okullarda küçük kartal avcıları yetiştiriliyor.