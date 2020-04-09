Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri, "Evde kal" çağrısı yaptı haber eksik - NUR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri, 'Evde kal' çağrısı yaptı haber eksik - NUR - Son Dakika

Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri, "Evde kal" çağrısı yaptı haber eksik - NUR

6 saat önce

Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 1459 artarak 10 bin 131'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 118'e yükselirken, 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 76 oldu.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 171 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetim altında tutulduğu ve 1 milyondan fazla test yapıldığı kaydedildi.

Ukrayna'da ölü sayısı 57'ye ulaştı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 224 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1892'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 45'e, ölü sayısının 5 artarak 57'ye yükseldiği aktarıldı.

Moldova'da ölü sayısı 28'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 28'e ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada, vakaların 317'sinin sağlık personeli olduğuna dikkat çekildi.

Ülkede, vaka sayısı 1174 olarak açıklanmıştı.

Belarus'ta 3 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 420 artarak 1486'ya yükseldiği belirtildi.

Taburcu olanların sayısının 62'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, ölü sayısının 3 artarak 16 olduğu aktarıldı.

Kazakistan'da vaka sayısı 759'a yükseldi

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka sayısı 50 artarak 759'a yükseldi, bir kişinin taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 55 oldu.

Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri, sosyal medya üzerinden Kovid-19 nedeniyle "Evde kal Türkiyem, Evde kal, Kazakistanım" kampanyası başlattı.

Ülkede virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da 10 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, Kovid-19 görülen vaka sayısının 10 artarak 280'ye yükseldiğini belirtti.

Karatayev ayrıca virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısının 2 artarak 34 olduğunu söyledi.

Başkent Bişkek'in girişine araçlar ve yayalar için dezenfeksiyon tünelleri yerleştirildi.

Ülkede salgın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi iyileşmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 555 oldu

Özbekistan Bakanlar Kurulu Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, vaka sayısının 10 artarak 555'e çıktığını dile getirdi.

Nurmatov ayrıca toplamda 70 bin kişiye test yapıldığını kaydetti.

Özbekistan'da virüs nedeniyle 3 kişi ölmüş, 30 kişi iyileşmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 214'e yükseldi

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 6 artarak 214'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca 4 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısının 50'ye çıktığı aktarıldı.

Ülkede salgın nedeniyle 3 kişi ölmüştü.

Ermenistan'da ölü sayısı 10 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 40 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 921'e ulaştı.

Ölü sayısı 1 artarak 10'a yükseldi.

Tacikistan, Özbekistan'dan insani yardım aldı

Tacikistan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Özbekistan'ın gönderdiği un, koruyucu ve diğer sağlık malzemelerinden oluşan 18 vagon insani yardımın ülkeye ulaştığı belirtildi.

Hükümet, Kovid-19'un ülkede henüz görülmediğini açıklamıştı.

Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri, Evde kal çağrısı yaptı haber eksik - NUR

Moldova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:58 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 21:42:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri, "Evde kal" çağrısı yaptı haber eksik - NUR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]