Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 1459 artarak 10 bin 131'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 118'e yükselirken, 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 76 oldu.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 171 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetim altında tutulduğu ve 1 milyondan fazla test yapıldığı kaydedildi.

Ukrayna'da ölü sayısı 57'ye ulaştı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 224 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1892'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 45'e, ölü sayısının 5 artarak 57'ye yükseldiği aktarıldı.

Moldova'da ölü sayısı 28'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 28'e ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada, vakaların 317'sinin sağlık personeli olduğuna dikkat çekildi.

Ülkede, vaka sayısı 1174 olarak açıklanmıştı.

Belarus'ta 3 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 420 artarak 1486'ya yükseldiği belirtildi.

Taburcu olanların sayısının 62'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, ölü sayısının 3 artarak 16 olduğu aktarıldı.

Kazakistan'da vaka sayısı 759'a yükseldi

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka sayısı 50 artarak 759'a yükseldi, bir kişinin taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 55 oldu.

Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri, sosyal medya üzerinden Kovid-19 nedeniyle "Evde kal Türkiyem, Evde kal, Kazakistanım" kampanyası başlattı.

Ülkede virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da 10 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, Kovid-19 görülen vaka sayısının 10 artarak 280'ye yükseldiğini belirtti.

Karatayev ayrıca virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısının 2 artarak 34 olduğunu söyledi.

Başkent Bişkek'in girişine araçlar ve yayalar için dezenfeksiyon tünelleri yerleştirildi.

Ülkede salgın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi iyileşmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 555 oldu

Özbekistan Bakanlar Kurulu Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, vaka sayısının 10 artarak 555'e çıktığını dile getirdi.

Nurmatov ayrıca toplamda 70 bin kişiye test yapıldığını kaydetti.

Özbekistan'da virüs nedeniyle 3 kişi ölmüş, 30 kişi iyileşmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 214'e yükseldi

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 6 artarak 214'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca 4 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısının 50'ye çıktığı aktarıldı.

Ülkede salgın nedeniyle 3 kişi ölmüştü.

Ermenistan'da ölü sayısı 10 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 40 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 921'e ulaştı.

Ölü sayısı 1 artarak 10'a yükseldi.

Tacikistan, Özbekistan'dan insani yardım aldı

Tacikistan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Özbekistan'ın gönderdiği un, koruyucu ve diğer sağlık malzemelerinden oluşan 18 vagon insani yardımın ülkeye ulaştığı belirtildi.

Hükümet, Kovid-19'un ülkede henüz görülmediğini açıklamıştı.