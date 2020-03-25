Nur Sultanlılardan, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden doktorlara alkış - Son Dakika
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Nur Sultanlılardan, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden doktorlara alkış

7 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden doktorlara alkışlarla teşekkür etti.

Nur Sultanlılardan, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden doktorlara alkış, System.String[]

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden doktorlara alkışlarla teşekkür etti.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan başkent sakinleri, salgın nedeniyle yoğun şekilde çalışan doktor ve sağlık ekiplerine teşekkür amacıyla evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı.

İhbar üzerine başkentteki bir bölgeye giden sağlık ekipleri, mahalle sakinlerinin alkışlarıyla karşılandı.

Ekipte yer alan doktor Begejan Gulamgaziyev, kendilerine güvenen ve destekleyenlere teşekkür etti.

Sağlık görevlisi Aygerim Tasbolat da halk sağlığı için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gönüllüler, yaşlılara yardım ediyor

Nur Sultan'da gönüllü ekipler, karantina nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı ve çocuklu ailelere ilaç, temel gıda ve hijyenik ürünlerden oluşan yardım paketleri dağıtıyor.

Gönüllüler, ayrıca, kamuya açık yerlerde, karantina kurallarıyla ilgili halkı bilgilendiriyor.

Öte yandan, olağanüstü hal kapsamında belirlenen karantina kurallarını ihlal eden 60 kişiye para cezası verildiği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 79 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:58 Kaynak: AA

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