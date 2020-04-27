NUR YERLİTAŞ HAYATINI KAYBETTİ- 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel NUR YERLİTAŞ HAYATINI KAYBETTİ- 2 - Son Dakika

NUR YERLİTAŞ HAYATINI KAYBETTİ- 2

6 saat önce

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

NUR YERLİTAŞ HAYATINI KAYBETTİ- 2

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 04:45 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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