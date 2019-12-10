Nur Yerlitaş'tan flaş karar!
6 saat önce
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı, 'Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim' dedi.
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı, 'Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim' dedi.
İKİ KEZ AMELİYAT OLDU
Ünlü modacı Nur Yerlitaş beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Riskli operasyonlar sonrası bir süre inzivaya çekilen Yerlitaş, 'dualarla hayatta kaldım' açıklamasını yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:42
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