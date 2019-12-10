Son Dakika Haberleri: Nur Yerlitaş'tan flaş karar!
Son Dakika Magazin Nur Yerlitaş'tan flaş karar! - Son Dakika Magazin

Nur Yerlitaş'tan flaş karar!

6 saat önce

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı, 'Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim' dedi.

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Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı, 'Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim' dedi.


İKİ KEZ AMELİYAT OLDU


Ünlü modacı Nur Yerlitaş beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Riskli operasyonlar sonrası bir süre inzivaya çekilen Yerlitaş, 'dualarla hayatta kaldım' açıklamasını yapmıştı.


Nur Yerlitaş, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:42 
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