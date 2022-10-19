Cezada herhangi bir indirim yapılmadı! Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlıya ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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Cezada herhangi bir indirim yapılmadı! Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlıya ağırlaştırılmış müebbet verildi

19.10.2022 13:58

Antalya'da otel odasında tartıştığı eski nişanlısı Nuray Demir'i boğarak öldüren Taner Bektaş'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Şikayetçi avukatı Emrah Taşkın, "Cezada herhangi bir indirim yapılmadı. Bu yargılama benzer davalar açısından emsal teşkil edecek bir yargılama oldu" ifadelerini kullandı.

Nuray Demir(17), 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Bu olayla ilgili soruşturma devam ederken, Demir, 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş (30) tarafından otel odasında boğularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi.

"KENDİSİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN BİROL'U ÖLDÜRMEMİ İSTEDİ"

İfadesinde suçunu itiraf eden Bektaş, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp, Yalova'ya gittim" dedi. Adliyeye sevk edilen Taner Bektaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emsal karar! Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısına ağırlaştırılmış müebbet

HAKİM KARŞISINDA BAMBAŞKA ŞEYLER ANLATTI

'Çocuğu kasten öldürme' suçundan yargılanan Taner Bektaş, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Bektaş, cezaevinden SEBGİS ile duruşmaya katılırken, Nuray Demir'in teyzesi ve akrabalarının yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada son savunmasını yapan Taner Bektaş, "Maktulle buluştuktan sonra otel odasında başta her şey iyi giderken başka erkeklerle mesajlaşmaları ve fotoğrafları nedeniyle tartışma çıktı. Anlık öfkeyle bu olay meydana geldi. Pişmanım" dedi. Duruşmaya ara verilmesinin ardından Taner Bektaş'a, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulanmadı.

"EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR YARGILAMA"

Duruşma sonrasında şikayetçi avukatları Emin Alper Tunga Torun ile Emrah Taşkın, Nuray Demir'in ailesiyle birlikte açıklama yaptı. Dava sürecini ve sonucunu değerlendiren Emrah Taşkın, "Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ve herhangi bir indirim yapılmadı. Bu yargılama benzer davalar açısından emsal teşkil edecek bir yargılama oldu" dedi.

Emsal karar! Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısına ağırlaştırılmış müebbet

"KARARDAN MUTLUYUZ"

Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, "Sonuçtan çok mutluyuz. Çocuğumuzu geri getirmeyecek ama en azından o şahsın da ağırlaştırılmış müebbetle içeride olduğunu bilmek bizi bir nebze olsun rahatlatacak. Böyle ağır cezalar olduğu sürece inşallah bu kadın cinayetlerinin azalacağını düşünüyorum. Karardan mutluyuz" diye konuştu.

ANNESİ RUHSAL ÇÖKÜNTÜ YAŞIYOR

Nuray'ın ölümünün ardından annesinin zor zamanlar geçirdiğini aktaran Nur Çevik, "Annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ruhsal olarak çöküntü içerisinde. Psikolojik tedavi alıyor ama yeterli değil. Anne kararı daha öğrenmedi. Birazdan arayacağım. Biraz olsun o da rahatlayacak. Eminim telefonun başında bekliyordur. Şu an hastanede. Olayın en başından beri yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Emsal karar! Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Kaynak: DHA
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Antalya, Yalova, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezada herhangi bir indirim yapılmadı! Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlıya ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika

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