Nuray öğretmen Kovid-19'u yenerek bebeğini 35 gün sonra kucağına aldı - Son Dakika

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bebeği sezaryenle erken alınan 31 yaşındaki öğretmen Nuray Çolak, 35 günlük yoğun bakım servisinde tedavi sürecinden sonra bebeğini kucağına aldı.

Diyarbakır'da fen bilgisi öğretmeni 31 haftalık hamile Nuray Çolak, 10 Kasım 2021'de öksürük, ağız kuruluğu, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Yapılan testte Kovid-19 teşhisi konulan Çolak, hastaneye yatırıldıktan sonra 15 Kasım'da kız olan bebeği sezaryenle alınarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Durumun ağırlaşması üzerine Çolak, yoğun bakım servisinde aynı gün entübe edildi. Çolak, yoğun bakım servisinde 35 günlük zorlu bir tedavi sürecinin ardından solunum desteği ihtiyacının ortadan kalkması üzerine normal servise alındı.

Taburcu olmayı bekleyen Çolak, 35 günün ardından bebeğini kucağına almanın sevincini yaşadı.

"Hamileler aşı olsun"

Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıllık evli olduğunu, ilk çocuğuna hamile kaldığını söyledi.

Gebeliği ilerleyince izne ayrıldığını kaydeden Çolak, Kovid-19'a yakalanmamak için evden çıkmadığını, çok dikkat etmesine rağmen hamileliğinin 31. haftasında hastalığın kendisine bulaştığını belirterek, "Başta soğuk algınlığı sandım. Ağzım kuruyordu. Nefes alamıyordum. Hastaneye kaldırıldım. Sonra tedavi süreci başladı." dedi.

Çolak, bebeğine uzun süre sonra kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, şunları belirtti:

"Bebeğime, aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Güzel bir duygu. Bebeğimin kafasını göğsüme koydum. Kalp ritmimi dinlesin, beni tanısın diye. Çok güzeldi. Bebeğime zarar vermesinden korktuğum için aşı yapmadım. Gebelik sürecinin bitmesini bekliyordum. Ama korkulacak hiçbir şey yok. Hamileler aşı olsun. Hamile kadınlar benim gibi düşünmesin. Aşı olsunlar, çünkü gebeler çok fazla ağır atlatıyor. Aşıyla bunun önüne geçebiliriz."

"Hastalığı hızlı gelişti"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma ise solunum yetmezliği çeken Çolak'ın bebeğinin sezaryenle alındığını, sezaryenin hemen ardından Çolak'ın entübe edildiğini söyledi.

Çolak'ın 35 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü bildiren Akelma, "Çolak, nadir hastalardan biriydi. Hastalığı hızlı gelişti. Ama bebeği sağ salim almamız ve anneyi de gece hemen entübe etmemiz olumlu sonuçlar doğurdu. Hastanın da dirençli ve inançlı olması tedavi sürecini olumlu etkiledi. Nuray öğretmen önümüzdeki günlerde evine gittiğinde bütün gününü bebeğiyle geçirebilecek. Şu an klinikte durumu iyi. Onu önümüzdeki günlerde taburcu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.