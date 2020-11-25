Nuray öğretmenden uzaktan eğitime motosikletli destek - Son Dakika

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, sınıf öğretmeni Nuray Yıldırıcı, uzaktan eğitim nedeniyle motosikleti ile öğrencilerini tek tek ziyaret ederek, ödevleri ve EBA uygulaması konusunda destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Nuray öğretmeni konu alan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Geyve ilçesine bağlı Nuruosmaniye Mahallesi'nde bulunan Süleyman Gülsüm Odabaş İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Nuray Yıldırıcı, satın aldığı motosikleti uzaktan eğitime destek aracına çevirdi. Nuray Yıldırıcı, motosikleti ile öğrencilerini tek tek ziyaret ederek, dersleri ve EBA konusunda destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Nuray Yıldırıcı'yı Ankara'da ağırlayarak, kendisini konu alan videoyu ise sosyal medya hesabından paylaştı.