Nuray Yıldız kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi

Nuray Yıldız kimdir?

08.05.2023 20:08
Nuray Yıldız kimdir?

03.06.1985 İstanbul doğumlu Trakya Üniversitesi mezunu olan Nuray Yıldız, evli 2 çocuk annesidir. Hem yurtiçi hem yurtdışı toplamda şuan 30 şubesi bulunuyor. Toplamda 30 adet marka tescili bulunan Nuray Yıldız "Star Protokolü ve Nuray Yıldız" isimlerini AB topluluğu üye ülkelerinde de marka tescili almıştır.

Nuray Yıldız, kendi cilt probleminden yola çıkarak ve cildindeki leke problemini gidererek Star Protokolü ismi ile sektöre yenilik getirip özellikle cilt problemi yaşayan kişilerin kalplerine de dokunarak doğal çözümler bulmuştur.

TÜRKİYE VE YURTDIŞINDA İSMİNİ DUYURDU

Özellikle star protokolü cilt bakımı ve starslim incelme&sıkılaşma işlemleri ile ön plana çıkan başarılı güzellik koçu Türkiye ve yurtdışında ismini duyurmuştur. Almanya ve Fransa'da şubeleri bulunmaktadır. Yakında Dubai ve New York'ta şube açmaya hazırlanan Nuray Yıldız, tüm dünyaya yayılmaya hazırlanıyor.

Nuray Yıldız kimdir?

BİR ÇOK ÖDÜL ALDI

Yılın En Başarılı Genç İş Kadını, En İyi hizmet veren güzellik merkezi, yılın en başarılı güzellik uzmanı gibi birçok ödüle sahip olan Nuray Yıldız 9 Haziran 2023 Tarihinde Paris'te düzenlenecek ödül törenine Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını Ödül Alması İçin davet edildi.

Nuray Yıldız kimdir?

SOSYAL YARDIM PROJELERİNDE YER ALIYOR

Sosyal yardım projelerinde gönüllü olarak da Yer Alan Nuray Yıldız, deprem bölgesine ilk günden İtibaren destekleriyle de biliniyor.

YORUMLAR
500

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuray Yıldız kimdir? - Son Dakika


Son Dakika
20:07 AK Partili Hamza Dağ'a açıkça soruldu: Siyasette biraz sertleşmediniz mi? Karşı tarafı kucaklamadığınızı düşünüyor musunuz?
19:12 Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü
19:10 Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
19:01 İstanbul'daki kazada yola fırlayan sürcü kendi kullandığı aracın altında kaldı! O anları kameralar anbean kaydetti
18:55 İstanbul'da yola fırlayan sürücü kendi kullandığı aracın altında kalarak can verdi! Kameralar anbean kaydetti
18:52 Süper Lig'de kritik randevu! Tam bir orta saha savaşı
18:37 Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi
18:36 Sahibinden kaçan koç çatıya çıktı, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü
18:31 Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
18:30 Çatıya çıkan koç, hem güldürdü hem uğraştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 20:19:06. #1.12#
SON DAKİKA: Nuray Yıldız kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement