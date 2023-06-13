Nuray Yıldız, Paris'te Yılın En İyi Genç Kadın Yatırımcısı Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Nuray Yıldız, Paris'te Yılın En İyi Genç Kadın Yatırımcısı Ödülünü Aldı

Nuray Yıldız, Paris'te Yılın En İyi Genç Kadın Yatırımcısı Ödülünü Aldı

13.06.2023 19:02

Cildindeki lekeleri aşmak için sektöre giren Nuray Yıldız, iş dünyasında gösterdiği başarılarla Paris'te düzenlenen ödül töreninde Yılın En İyi Genç Kadın Yatırımcısı ödülünü aldı. Ödülünü ünlü sanatçı Seda Sayan'ın elinden alan Yıldız, aynı zamanda Paris'te şube açacaklarını da duyurdu.

Cildinde çok fazla leke olan iki çocuk annesi Nuray Yıldız bu sorunları aşabilmek için uzun süre araştırma yaptıktan sonra sektörü çok severek iş kadını olmaya karar veren Nuray Yıldız, kendisini bir anda sektörün içinde buldu.

Nuray Yıldız Paris'te ödülünü Seda Sayan'ın elinden aldı

ÖDÜLÜNÜ SEDA SAYAN'IN ELİNDEN ALDI

İş kadını Nuray Yıldız, alanda gösterdiği başarılarla ödüle layık görülürken iş kadını ödülünü Paris'te düzenlenen törenle ünlü sanatçı Seda Sayan'ın elinden aldı. Pariste 9 Haziran'da gerçekleştiriler ödül töreninde ödülünü alan Yıldız ünlü sanatçı seda sayan a teşekkür etti.-Nuray Yıldız Paris'te İlk KezMoonlife Cemiyet Dergisi Tarafından Düzenlenen Ödül Töreninde Yılın En İyi Genç Kadın Yatırımcısı Ödülünü Aldı.

Nuray Yıldız Paris'te ödülünü Seda Sayan'ın elinden aldı

PARİS'TE ŞUBE AÇACAK

Nuray Yıldız Ödülünü Seda Sayan'ın ellerinden alarak Paris'te Çok Yakında Şubesinin Açılacağının da duyurusunu yaptı.

Nuray Yıldız Paris'te ödülünü Seda Sayan'ın elinden aldı
Nuray Yıldız Paris'te ödülünü Seda Sayan'ın elinden aldı
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Nuray Yıldız, Seda Sayan, Güncel, Son Dakika

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