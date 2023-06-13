Nuray Yıldız, Paris'te Yılın En İyi Genç Kadın Yatırımcısı Ödülünü Aldı

Cildinde çok fazla leke olan iki çocuk annesi Nuray Yıldız bu sorunları aşabilmek için uzun süre araştırma yaptıktan sonra sektörü çok severek iş kadını olmaya karar veren Nuray Yıldız, kendisini bir anda sektörün içinde buldu.

ÖDÜLÜNÜ SEDA SAYAN'IN ELİNDEN ALDI

İş kadını Nuray Yıldız, alanda gösterdiği başarılarla ödüle layık görülürken iş kadını ödülünü Paris'te düzenlenen törenle ünlü sanatçı Seda Sayan'ın elinden aldı. Pariste 9 Haziran'da gerçekleştiriler ödül töreninde ödülünü alan Yıldız ünlü sanatçı seda sayan a teşekkür etti.-Nuray Yıldız Paris'te İlk KezMoonlife Cemiyet Dergisi Tarafından Düzenlenen Ödül Töreninde Yılın En İyi Genç Kadın Yatırımcısı Ödülünü Aldı.

PARİS'TE ŞUBE AÇACAK

Nuray Yıldız Ödülünü Seda Sayan'ın ellerinden alarak Paris'te Çok Yakında Şubesinin Açılacağının da duyurusunu yaptı.