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Son dakika haberi... Nurcan Aslan cinayeti davası yeniden görüldü: Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Nurcan Aslan cinayeti davası yeniden görüldü: Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi

07.02.2022 13:57

Son dakika haberleri: Nurcan Aslan cinayeti davası yeniden görüldü: Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi Sanık hakkında 3.

Nurcan Aslan cinayeti davası yeniden görüldü: Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi

Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 30 Ocak 2016'da barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Aslan'ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Abdullah Melih Barış Yargıtay'ın 2. kez bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece'de 30 Ocak 2016'da Abdullah Melih Barış barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Aslan'ı 11 kurşunla öldürmüştü. Barış hakkında 2018 yılında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verilmişti. Mahkeme ardından iyi hal indirimi uygulayarak cezanın müebbet hapse düşürülmesine hükmetmişti. Karara itiraz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi tasarlama unsurlarının oluşmadığını belirterek kararı bozmuştu. Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanığın cezasını iyi halden müebbet hapis cezasına indirmişti. Yeniden kararı inceleyen Yargıtay, sanığın maktul ile aralarında çıkan tartışma sırasında maktulün kendisi ile gelmek istememesi üzerine anlık gelişen kast ile ateş ettiğini ve öldürdüğünü, sanığın öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığını belirtmişti. Yargıtay bu nedenle kararın yeniden bozulmasına hükmetmişti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. kez görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Abdullah Melih Barış SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler de katıldı.

Savunması sorulan tutuklu sanık Barış olayı planlamadığını söyleyerek "Olayın gerçekleştiği yeri ben değil Nurcan ayarlamıştı. Ben zaten onun tarif etmesi üzerine olay yerine gittim. Ben kendimi devletine ve milletine iyilik yapmaya adamış bir insanım. Bana şans verirseniz müteşekkir olurum. Ben bırakın bir insana zarar vermeyi bir canlıya zarar verecek biri değilim. Bana hakaret ettiği için cinnet getirdim. Bir evladı annesinden ayırdığım için çok pişmanım. Silahı yanıma çocuklarım birbirlerine zarar vermesin diye almıştım" dedi.

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme kararında oy çokluğu ile sanığı 3. kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme başkanı karara şerh koydu.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arslan "Mahkeme bugün kararında yine direndi ve müebbet hapis cezası verdi. 6 yıldır Nurcan adalet bekliyordu adaleti aldık. Bizimle bugün burada olan herkese teşekkür ederim. Nurcan için adalet, katledilen bütün kadınlar için adalet diyorum" diye konuştu.

Son dakika haberi... Nurcan Aslan cinayeti davası yeniden görüldü: Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi
Son dakika haberi... Nurcan Aslan cinayeti davası yeniden görüldü: Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi
Son dakika haberi... Nurcan Aslan cinayeti davası yeniden görüldü: Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi
Son dakika haberi... Nurcan Aslan cinayeti davası yeniden görüldü: Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi

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Küçükçekmece, Yargıtay, Mahkeme, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Nurcan Aslan cinayeti davası yeniden görüldü: Sanık hakkında 3. kez müebbet hapis cezası kararı verildi - Son Dakika


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