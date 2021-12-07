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Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçının ardından - Nurcan Çelik/İsmigül Yalçıner - Son Dakika

Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçının ardından - Nurcan Çelik/İsmigül Yalçıner

07.12.2021 22:16

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, Fenerbahçe'ye 7-0 yenildikleri maçla ilgili, "Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, Fenerbahçe'ye 7-0 yenildikleri maçla ilgili, "Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı." dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nurcan Çelik, çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum. Kırmızı verilmeyebilirdi, orada biraz niyete bakar durum. Direkt rakibe kasti bir şey yoktu. Sarı kartla durumu giderebilirdi. O da herhalde heyecana yenildi. Oyuncular da heyecana yenildi. Tarihte ilk defa böyle bir ambiyansta maç oynadılar. Maça fiziksel olarak hazırlardı. Belki zihinsel olarak çok iyi hazırlanamadılar." ifadelerini kullandı.

Nurcan Çelik, maçın hemen başında oyuncularının kırmızı kart görmesinin oyunlarını etkilediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı. Üzüldük açıkçası. Burada her koşula hazır olmamız gerektiğini gördük. Özellikle böyle bir günde skorun da farklı olması gerekiyordu. Bugün hakemin oyunumuzu etkilediğini düşünüyorum. Hakem azizliğine uğradık. Böyle bir dostluk maçında, 5. dakikada oyuncu atılmaz."

Galatasaraylı futbolcu İsmigül Yalçıner de skor nedeniyle çok üzgün olduklarını vurgulayarak, "Bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve ailesinden arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sezona yansıması olumlu olacak. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Çok üzgünüz." diye konuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçının ardından - Nurcan Çelik/İsmigül Yalçıner
Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçının ardından - Nurcan Çelik/İsmigül Yalçıner
Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçının ardından - Nurcan Çelik/İsmigül Yalçıner
Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçının ardından - Nurcan Çelik/İsmigül Yalçıner

Nurcan Çelik, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçının ardından - Nurcan Çelik/İsmigül Yalçıner - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçının ardından - Nurcan Çelik/İsmigül Yalçıner - Son Dakika
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