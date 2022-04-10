Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı - Son Dakika
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Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı

10.04.2022 09:49
Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı

BURDUR'da ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Nurcan Seçer'i (35) av tüfeğiyle öldüren Serhan Seçer (34) 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

BURDUR'da ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Nurcan Seçer'i (35) av tüfeğiyle öldüren Serhan Seçer (34) 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde birlikte işlettikleri restorana önceki gün 21.00 sıralarında gelen Serhan Seçer, elindeki av tüfeği ile eşine bir el ateş etti. Ağır yaralanan Nurcan Seçer ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Serhan Seçer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcı tarafından sorgulandı. Tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serhan Seçer 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.Polis merkezindeki ifadesinde, "Uyuşturucu tedavisi görüyordum. Boşanma aşamasındaydık. Eşim evi terk etti. Ben de babamın evinde yaşıyordum. Uzaklaştırma kararı da aldırınca çocuğumu göremedim. Psikolojim bozuldu. Pişmanım" diyen Seçer'in mahkemedeki ifadesinde de "Öldürme kastım yoktu. Korkutmak için bir el ateş ettim. Öldürmek istesem iki el ateş ederdim. Eşime ateş etmedim. Yanına doğru ateş ederken saçmalar yüzüne geldi" dediği belirtildi.


Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı
Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı
Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı
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Atatürk Caddesi, Av Tüfeği, Burdur, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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