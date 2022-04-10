Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2) - Son Dakika
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Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)

10.04.2022 14:01
Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİBurdur'da ayrı yaşadığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Serhan Seçer (34) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35) cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı...

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur'da ayrı yaşadığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Serhan Seçer (34) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35) cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Seçer için Ortaköy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Seçer'in babası Mustafa Kılıç, annesi Fadime Kılıç, ağabeyi Ömer Kılıç, 10 yaşındaki oğlu Ş.S., akrabaları ve komşuları katıldı. Seçer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gümele mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), -


Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)
Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)
Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)
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Son dakika... Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Son dakika... Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Son dakika haber: Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Ordu'da defnedildi Son dakika haber: Burdur'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Ordu'da defnedildi

Burdur Devlet Hastanesi, Av Tüfeği, Burdur, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2) - Son Dakika


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