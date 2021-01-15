Son dakika gündem: Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

15.01.2021 21:03

Son dakika haber... BURDUR'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

BURDUR'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur- Yeşilova karayolu Çardak köyünde meydana geldi. Nurçin Koca (27) yönetimindeki 15 AL 056 plakalı otomobil ile Serhat Dönmez'in kullandığı 15 SC 030 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Nurçin Koca ile otomobilde yolcu olarak bulunan kız kardeşi Tansu Koca ve annesi Ayşe Koca ile diğer otomobilin sürücüsü Serhat Dönmez yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Nurçin Koca, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişinin tedavisi Burdur Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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