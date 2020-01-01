Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'tan yeni yıl ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'tan yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'tan yeni yıl ziyareti

6 saat önce

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yeni yılda hastanede tedavi gören hastalar ile kontrol noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'tan yeni yıl ziyareti, System.String[]

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yeni yılda hastanede tedavi gören hastalar ile kontrol noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Başkan Kavak, Nurdağı Devlet Hastanesinde tedavi gören, yeni yıl gecesini de hastanede geçirenleri ziyaret etti.

Kavak, hasta vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek, yeni yıl için sağlık ve mutluluk diledi.

Hastane personelinin de yeni yılını kutlayan Kavak'ın ziyaretinden memnuniyet duyan vatandaşlar moral buldu.

Görevleri başındaki emniyet mensuplarını da ziyaret eden Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel ile Bölge Trafik Müdürlüğündeki personeli de unutmadı.

Emniyet Müdürü Önel ve görev başındaki personel ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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