Nurdağı Belediyesinden fırınlarda denetim - Son Dakika

Nurdağı Belediyesinden fırınlarda denetim

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçedeki somun, pide ve simit fırınlarında denetim gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçedeki somun, pide ve simit fırınlarında denetim gerçekleştirildi. Nurdağı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, pide fırınlarına yönelik ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri yapıldı. Ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimleri hızlandırdı. İletişim Merkezine gelen istek ve şikayet kayıtlarını göz önünde bulunduran zabıta ekipleri, somun, pide ve simit fırınlarına yönelik denetim yaptı. Gramaj kontrolleri gerçekleştiren ekipler, iş yeri çalışma ruhsatını incelediği fırınlarda, hijyen denetimlerini de gerçekleştirdi.??????? Yapılan açıklamada, ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetimlerin aralıksız devam edileceği ifade edildi.

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