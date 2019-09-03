Son Dakika Haberleri: Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasında
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Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasında

3 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasına taşındı.

Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasında, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasına taşındı.


Daha önce Atatürk Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda hizmet veren İlçe Emniyet Müdürlüğü Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, TAG Otoyolu Kömürler Gişeleri yanındaki yeni binasına taşındı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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