Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasında
3 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasına taşındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:56 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasına taşındı.
Daha önce Atatürk Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda hizmet veren İlçe Emniyet Müdürlüğü Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, TAG Otoyolu Kömürler Gişeleri yanındaki yeni binasına taşındı.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yeni binasında hizmet vermeye başladı.
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