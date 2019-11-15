Son Dakika Haberleri: Nurdağı Emniyetinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika Güncel Nurdağı Emniyetinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Nurdağı Emniyetinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor

7 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki polis memurlarına ilçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel tarafından hizmet içi eğitimler verildi.

Nurdağı Emniyetinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki polis memurlarına ilçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel tarafından hizmet içi eğitimler verildi.


Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel tarafından hizmet içi eğitimler verildi. Polis memurlarına kılık kıyafet usul ve esasları, iletişim ve tabanca atışlarına yönelik uygulamalı ve teorik eğitimler verildi. Polis memurlarının tabanca atışları göz doldururken, meslek içi eğitimlerin süreceği bildirildi. - GAZİANTEP

Ahmet Önel, Gaziantep, Nurdağı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
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