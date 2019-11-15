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Nurdağı Emniyetinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor
7 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki polis memurlarına ilçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel tarafından hizmet içi eğitimler verildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki polis memurlarına ilçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel tarafından hizmet içi eğitimler verildi.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarına İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel tarafından hizmet içi eğitimler verildi. Polis memurlarına kılık kıyafet usul ve esasları, iletişim ve tabanca atışlarına yönelik uygulamalı ve teorik eğitimler verildi. Polis memurlarının tabanca atışları göz doldururken, meslek içi eğitimlerin süreceği bildirildi. - GAZİANTEP
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