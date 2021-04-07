Nurdağı HEM'den tarım ve hayvancılık alanında 380 kurs - Son Dakika

Nurdağı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılık alanında 380 kurs düzenledi.

Nurdağı HEM Merkezi Müdürü Zeki Göçer, mahalle muhtarlarından gelen talep doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında açılan 120 saatlik kurslardan basınçlı sulama sistemleri kursu ile koyun yetiştiriciliği kursunun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

HEM Müdürü Göçer, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'a ve kursların açıldığı mahallerde kendilerine destek olan muhtarlara ve kursiyerlere teşekkür etti.

İki kurstaki 30 kursiyere sertifika takdimi için düzenlenen programa, Nurdağı Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şerafettinoğlu, kurs eğiticileri ziraat mühendisi Kadriye Hatipoğlu ve veterinerler Murat Yıldırım ve Serdar Yakar katıldı.

Kurs açılan mahallelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek kurs sertifikaları verildi.