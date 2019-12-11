Nurdağı Kaymakamı Akça, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nurdağı Kaymakamı Akça, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Nurdağı Kaymakamı Akça, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Nurdağı Kaymakamı Akça, AA'nın

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Akça, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için tercihte bulundu.


Akça, tercihlerinde "Haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "Yaşam" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" ve "Spor"da ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Akça, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Gerçekten mükemmel fotoğraflar var. Özellikle ilk kategoride Suriye'deki savaşı anlatan bir fotoğrafı çok beğendim, çok anlamlıydı. Ama bugün, Diyarbakırlı annelerimizin direnişinin, annelerimizin çocuklarının peşinde bu hain terör örgütlerinden evlatlarını kurtarmak için yaptıkları çalışmaların yüzüncü günü. Bu vesileyle Diyarbakır annelerinin fotoğrafını çok beğendim. Hepsini destekliyoruz. İnşallah bu direnişleri, bu mücadeleleri sonuç verecek. Evlatlarımızı kurtaracaklar." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Gaziantep, Nurdağı, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı
15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Son Dakika Haberleri
22:55 FIBA Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 85 - Unet Holon: 71 - Son Dakika
22:55 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye,... - Son Dakika
22:54 2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı - Son Dakika
22:54 Adana cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika
22:54 İstanbul'da camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nurdağı Kaymakamı Akça, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]