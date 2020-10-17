Nurdağı Kaymakamı Akça, aday öğretmenlerle toplantı yaptı - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ilçede görev yapan aday öğretmenlerle toplantı yaptı.

Belediye Sosyal Tesislerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıya, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ile İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Mehmet Malgır ve 15 aday öğretmen katıldı.

İlçenin başarısının öğretmenlerin elinde yükseleceğini belirten Kaymakam Akça ve beraberindekiler, aday öğretmenlerden gelen soruları da cevapladı.