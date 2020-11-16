Nurdağı Kaymakamı Akça'dan eğitim toplantısı - Son Dakika

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça başkanlığında eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Nurdağı Kaymakamı Akça, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, şube müdürleri ve okul idarecileriyle Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek eğitimle ilgili sorunları ele aldı.
Toplantıda, pandemi şartlarında alınan ve alınacak tedbirlerle eğitimin niteliğinin artırılması için neler yapılabileceği konularında değerlendirmeler yapıldı.
Okul idarecilerden gelen soruların cevaplandığı toplantı çözüm önerileriyle sona erdi.
- Kaynak: AA
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