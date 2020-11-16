Nurdağı Kaymakamı Akça'dan eğitim toplantısı - Son Dakika

Toplantıda, pandemi şartlarında alınan ve alınacak tedbirlerle eğitimin niteliğinin artırılması için neler yapılabileceği konularında değerlendirmeler yapıldı.

Nurdağı Kaymakamı Akça, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım , şube müdürleri ve okul idarecileriyle Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek eğitimle ilgili sorunları ele aldı.

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