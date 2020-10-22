Nurdağı Kaymakamı Akça'dan öğrenci pansiyonuna ziyaret - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve lisenin öğrenci pansiyonunu ziyaret etti.

Kaymakam Akça, eğitim-öğretime başlanan Nurdağı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesini ziyaret ederek pansiyonda kalacak öğrenciler için pandemi dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Okul Müdürü Gökçe Yıldırım, okul ve pansiyondaki yemekhane, yatakhane ve diğer alanları denetleyen Kaymakam Akça'ya alınan tedbirleri aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'ın da bulunduğu incelemelerde Akça, Okul Müdürü Yıldırım'a teşekkür etti.