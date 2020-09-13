Nurdağı Kaymakamı Akça'dan ziyaret - Son Dakika

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, merkeze bağlı İçerisu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Akça ve beraberindekiler, merkeze yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki İçerisu Mahallesi'nde yapımı devam eden bir ilkokulun inşaatını inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Akça,ardından mahallelilerle bir araya gelerek pandemi süresince uyulması gereken ve hayati önem taşıyan maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu.