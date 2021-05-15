Nurdağı Kaymakamı Akça, görevlilerle bayramlaştı - Son Dakika

Nurdağı Kaymakamı Akça, görev başındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Kaymakam Akça, ilçe giriş ve çıkışlarında bulunan yol kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.

Bayram nedeniyle seyahat eden sürücülerle de bayramlaşan Akça, kurallara uymaları ve maske ile sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Akça'ya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse ile jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır da eşlik etti.