Nurdağı Kaymakamı Akça muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Nurdağı Belediye Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıda mahalle muhtarlarının mahallelerine yönelik talepleri dinlendi.
Toplantıya katılan kurum amirlerince muhtarların talepleriyle ilgili mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, koronavirüs tedbirlerine uymada azami gayretin gösterilmesi istendi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, Jandarma Komutanı Başçavuş Mehmet Malgır ve kurum amirleri katıldı.
Kaymakam Akça, toplantılara katılım sağlayan mahalle muhtarlarına teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.
Toplantının ardından Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara çeşitli hediyeler takdim edildi.
- Kaynak: AA
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