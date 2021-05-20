Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimine katıldı.
Akça, ilçedeki uzay çatılı pazar yerinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Akça, alınan tedbirlere uyulursa salgını hep birlikte kısa sürede yenebileceklerini belirtti.
Denetimlerde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile zabıtalar da görev aldı.
Kaynak: AA
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