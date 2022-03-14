Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, "14 Mart Tıp Bayramı"nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, "14 Mart Tıp Bayramı"nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

14.03.2022 14:16
Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, "14 Mart Tıp Bayramı"nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Kormaz, Nurdağı Devlet Hastanesine ziyaret ederek, burada görev yapan sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Kovid-19 salgını ile mücadelede toplum sağlığı için yoğun bir emek ve gayret sarf eden tüm sağlık çalışanlarına cabalarından dolayı teşekkürlerini ileten Korkmaz, "Görevi yaptığı sırada ebediyete intikal eden kahramanlarımızı da şükran, rahmet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

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Sinan Korkmaz, Tıp Bayramı, Gaziantep, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, '14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika


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