Nurdağı Kaymakamı Korkmaz'a ziyaret - Son Dakika

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, belediye meclisi üyeleriyle AK Parti ilçe Başkanı Ramazan analık ve MHP ilçe Başkanı Ahmet Anar Kaymakam Sinan Korkmaz'a makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

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