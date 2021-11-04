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Nurdağı Kaymakamlığınca "Gönüllere Uzanan Yol" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Nurdağı Kaymakamlığınca "Gönüllere Uzanan Yol" projesi hayata geçirildi

04.11.2021 14:40
Nurdağı Kaymakamlığınca

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "Gönüllere Uzanan Yol" Projesi hayata geçirildi.

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından "Gönüllere Uzanan Yol" Projesi hayata geçirildi.

Kaymakamlık SYDV Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında her kurumdan 1 kişi olmak üzere 14 kişilik saha ekibi oluşturuldu.

İlçedeki 10 merkez ve 38 kırsal mahalle olmak üzere toplam 48 mahalle, 2 şer kişilik 7 gruba ev ziyaretleri yapılması için eşit miktarlarda paylaştırıldı.

Projeyle şehit aileleri, gaziler, yetimler ve öksüzler, yaşlılar, engelliler, dul, kimsesizler, engelli çocuklar, engelli ebeveynler ile sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan bireyler olmak üzere, bütün ilçe halkının sorun ve taleplerinin hızlı herhangi bir boşluğa sebebiyet vermeden çözülmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında ev ziyaretlerinde saha ekibine ulaşan taleplerin ilgili birimlerce incelenip yedi iş günü içinde çözülmesi ve sonuçlandırılması yapılıp ilgili kişiye geri dönüş yapılacak.

"Gönüllere Uzanan Yol" projesi ile çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakılmayacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilçe Kaymakamı Sinan Korkmaz'ın selamları iletilerek devletin her daim onların yanında olduğunu belirtip, vatandaş ile devlet arasında gönül köprüsü kurulmasının sağlanacağı belirtildi.

1 Kasım'da başlayan ve dönemsel olarak devam edecek olan proje kapsamında yapılan ziyaretlerde 178 vatandaşın talebinin alındığı bildirildi.

Nurdağı Kaymakamlığınca Gönüllere Uzanan Yol projesi hayata geçirildi
Nurdağı Kaymakamlığınca Gönüllere Uzanan Yol projesi hayata geçirildi
Nurdağı Kaymakamlığınca Gönüllere Uzanan Yol projesi hayata geçirildi
Nurdağı Kaymakamlığınca Gönüllere Uzanan Yol projesi hayata geçirildi
Nurdağı Kaymakamlığınca Gönüllere Uzanan Yol projesi hayata geçirildi

Kaymakamlık, Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurdağı Kaymakamlığınca 'Gönüllere Uzanan Yol' projesi hayata geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nurdağı Kaymakamlığınca "Gönüllere Uzanan Yol" projesi hayata geçirildi - Son Dakika
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