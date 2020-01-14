Nurdağı'nda 1. Kitap Günleri Fuarı ve Kitap Okuma Şenliği yapıldı - Son Dakika

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Nurdağı'nda 1. Kitap Günleri Fuarı ve Kitap Okuma Şenliği yapıldı
6 saat önce
Nurdağı Belediyesi tarafından 1. Kitap Günleri Fuarı ve Kitap Okuma Şenliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Nurdağı Belediyesi tarafından 1. Kitap Günleri Fuarı ve Kitap Okuma Şenliği düzenlendi.
Şamil Tayyar Kültür Merkezinde açılışı yapılan 1. Kitap Günleri kapsamında yazarlar okuyucularla buluştu, Kitap Okuma Şenliği kapsamında vatandaşların ve öğrencilerin katılımlarıyla fuarda satın alınan kitaplar okundu.
Gençlere ve çocuklara örnek olmak amacıyla, farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen programa, Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu Mehmet Akif Can ve daire müdürleri katıldı.
1. Kitap Günleri Fuarı 10 gün açık kalacak.
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