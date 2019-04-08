Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda 15 Temmuz Semineri

Nurdağı'nda 15 Temmuz Semineri

29 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, stajyer sözleşmeli öğretmenlere 15 Temmuz Semineri verildi.

Nurdağı'nda 15 Temmuz Semineri, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, stajyer sözleşmeli öğretmenlere 15 Temmuz Semineri verildi.


Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini ele alan konuşmasında, dünyada ilk kez silahsız güçlerin, silahlı güçlere galip geldiğini belirtti.

15 Temmuz'un Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü olarak ilan edildiğini vurgulayan Yıldırım, birlik ve beraberliğe dikkat çekti.


Seminere 24 stajyer sözleşmeli öğretmen katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:58 Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Güncel
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