Nurdağı'nda 15 Temmuz Semineri

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, stajyer sözleşmeli öğretmenlere 15 Temmuz Semineri verildi.

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, stajyer sözleşmeli öğretmenlere 15 Temmuz Semineri verildi.





Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimini ele alan konuşmasında, dünyada ilk kez silahsız güçlerin, silahlı güçlere galip geldiğini belirtti.



15 Temmuz'un Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü olarak ilan edildiğini vurgulayan Yıldırım, birlik ve beraberliğe dikkat çekti.





Seminere 24 stajyer sözleşmeli öğretmen katıldı.

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