Nurdağı'nda 2020 yılında asayiş olaylarında düşüş yaşandı - Son Dakika

Nurdağı'nda 2020 yılında asayiş olaylarında düşüş yaşandı

18.01.2021 12:27
Nurdağı'nda 2020 yılında asayiş olaylarında düşüş yaşandı, System.String[]

Nurdağı ilçesinde bir yıl içinde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık, faili meçhul olaylar ve asayiş olaylarında büyük oranda düşüşler yaşandı.

Nurdağı ilçesinde bir yıl içinde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık, faili meçhul olaylar ve asayiş olaylarında büyük oranda düşüşler yaşandı.

Nurdağı İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu 2020 yılında suç oranlarında büyük düşüşler görüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal emniyeti içerisinde huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını temin etmek amacıyla 7/24 fedakarca görev yapan personel sayesinde, 2019-2020 yılları arasında açıktan hırsızlık olayı ilçede 20 olaydan 10 olaya düşerek, yüzde 50 azaldığı bildirildi.???????

Emniyet güçlerinin özverili çalışmaları sayesinde, 2019 yılında faili meçhul sayısı 54 iken, 2020 yılında 2 oldu ve yüzde 96 oranında azalma görüldü.

Açıklamada, duyarlı vatandaşların desteği ve kolluk kuvvetlerinin aldığı önleyici tedbirler sayesinde 2019-2020 yılları arasında uyuşturucuyla mücadelede de çözüme kavuşan olay sayısı 33'ten 56'ya yükselirken emniyet ve jandarma personelinin çalışmaları sonucu asayiş olayları 2019 yılında 786 iken 2020 yılında yüzde 19,34 düşerek 634'e gerilediği kaydedildi.

Jandarma, Hisarcık, Nurdağı, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda 2020 yılında asayiş olaylarında düşüş yaşandı - Son Dakika


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