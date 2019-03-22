Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Nurdağı'nda 3.9 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nurdağı'nda 3.9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 13.04'te Nurdağı'nda Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.21 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Nurdağı, Güncel
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