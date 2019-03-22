Nurdağı'nda 3.9 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 13.04'te Nurdağı'nda Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.21 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:31 Kaynak: DHA
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