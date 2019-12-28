Nurdağı'nda 5 dakika arayla 2 tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nurdağı'nda 5 dakika arayla 2 tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Nurdağı'nda 5 dakika arayla 2 tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te aynı mevkide 5 dakika arayla iki tırın devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı.

Nurdağı'nda 5 dakika arayla 2 tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te aynı mevkide 5 dakika arayla iki tırın devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı.


Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresi Evri mevkisinde K.Ö. yönetimindeki 56 KB 303 plakalı çekici plakalı muz yüklü dorseli tır, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek devrildi. Kaza nedeniyle hasar gören ve havada kalan tırın çekicisinin kapısı açılmayınca yaralı sürücü içeride mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü kurtarılarak, dışarı çıkarıldı.


Bu kazadan 5 dakika sonra karşı yönden gelen K.İ. idaresindeki 80 DR 627 plakalı çekici, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek devrildi. Olay yerinde bulunan itfaiye ve polis ekiplerince sürücü araçtan çıkarıldı. Her iki kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, Evri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da park halindeki TIR çalındı
Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri
18:16 Silahla bir kişiyi yaralayıp polise ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika Haber
18:13 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi... - Son Dakika Haber
18:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız... - Son Dakika Haber
18:10 Karamollaoğlu: Yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir - Son Dakika Haber
18:10 Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek - Son Dakika Haber
15:50 Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Son Dakika Haber
14:49 İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 18:23:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nurdağı'nda 5 dakika arayla 2 tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]