Nurdağı'nda asayiş uygulaması
6 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişlerinde gerçekleştirdikleri uygulamada, araçlarda incelemelerde bulundu, kimlik kontrolleri yaptı.
Şüpheli gördükleri araçları durdurup arayan ekipler, yaklaşık 2 saat süren denetimde suç unsuruna rastlamadı.
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