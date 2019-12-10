Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda asayiş uygulaması
Son Dakika Güncel Nurdağı'nda asayiş uygulaması - Son Dakika

Nurdağı'nda asayiş uygulaması

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Nurdağı'nda asayiş uygulaması, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişlerinde gerçekleştirdikleri uygulamada, araçlarda incelemelerde bulundu, kimlik kontrolleri yaptı.

Şüpheli gördükleri araçları durdurup arayan ekipler, yaklaşık 2 saat süren denetimde suç unsuruna rastlamadı.

Gaziantep, Nurdağı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:57:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda asayiş uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]