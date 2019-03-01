Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Asayiş Uygulaması Yapıldı

Nurdağı'nda Asayiş Uygulaması Yapıldı

1 saat önce

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.

Nurdağı'nda Asayiş Uygulaması Yapıldı, System.String[]
Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.


Nurdağı-İslahiye kara yolunun İlçe girişinde, iki noktada gerçekleştirilen uygulama, iki saat sürdü.


Ekipler, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ile trafik denetimi yaptı.


Uygulamada 129 şahsın GBT'si kontrol edildi, 79 araç denetlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Nurdağı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcı, "Kaşıkçı Cinayetinde İsmin Geçiyor" Deyip Binlerce Türk Lirasını Götürdü Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı

Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:55:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Asayiş Uygulaması Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]