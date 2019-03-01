Nurdağı'nda Asayiş Uygulaması Yapıldı

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması yaptı.





Nurdağı-İslahiye kara yolunun İlçe girişinde, iki noktada gerçekleştirilen uygulama, iki saat sürdü.





Ekipler, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ile trafik denetimi yaptı.





Uygulamada 129 şahsın GBT'si kontrol edildi, 79 araç denetlendi.

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