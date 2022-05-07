GAZİANTEP - Nurdağı'nda atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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GAZİANTEP - Nurdağı'nda atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

07.05.2022 15:07

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evin altındaki atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evin altındaki atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir evin altındaki atık kağıt toplama deposunda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depoda bulunan malzemeler zarar gördü.

GAZİANTEP - Nurdağı'nda atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Nurdağı'nda atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Nurdağı'nda atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
GAZİANTEP - Nurdağı'nda atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Kaynak: AA

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