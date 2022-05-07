GAZİANTEP - Nurdağı'nda atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evin altındaki atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir evin altındaki atık kağıt toplama deposunda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depoda bulunan malzemeler zarar gördü.
Kaynak: AA
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