Üye Girişi
Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı - Son Dakika

Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı

04.11.2021 14:45
Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 11 mahalledeki 59 çiftçiye 23 ton tohumluk kırmızı mercimek dağıtıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 11 mahalledeki 59 çiftçiye 23 ton tohumluk kırmızı mercimek dağıtıldı.

Gaziantep Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle, ilçede kırmızı mercimek yetiştiriciliğinin geliştirmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje ile ilçedeki Kartal, Terken, Hisar, Gökçedere, Ataköy, Nogaylar, Gözlühüyük, İncirli, Sayburun, Olucak ve Sakçagözü mahallelerinde üreticilik yapan 59 çiftçiye yüzde 75 hibe ile toplamda 23 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, emeği geçenlere teşekkür ederek, çiftçilere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Törene Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şerafettinoğlu ve çiftçiler katıldı.

Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı
Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı
Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı
Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Bahçeli'yi 14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda 14:26 Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda
Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir 14:19 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!

Son Dakika Haberleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:26 Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
13:51 Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı
13:50 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
13:47 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Ortalık ayağa kalktı! Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Ortalık ayağa kalktı! Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi         
14:39
Paraguay, ulusal içecekleriyle dalga geçen büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Paraguay, ulusal içecekleriyle dalga geçen büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti         
14:29
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu Cep telefonu fiyatını pahalı bulan adam, satıcıyı vurdu         
14:13
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım         
13:45
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız         
10:56
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 14:54:26. #1.12#
SON DAKİKA: Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement