Nurdağı'nda çıkan yangında 400 dönüm ekili buğday küle döndü - Son Dakika

Yangında, 50 dönüm alanda ekili karpuz, biber, patates ve nohut arazileri de zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra Sakcagözü Mahallesi kırsalında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek buğday arazisine sıçrayan yangını gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin başlattığı söndürme çalışmasına onlarca çiftçi de traktörleriyle katıldı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan ve itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 400 dönüm ekili buğday küle döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti