Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Nurdağı'nda, AFAD , güvenlik korucuları ve itfaiye ekiplerinin işbirliğiyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda depremin 132. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.