Nurdağı'nda depremin 132. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı - Son Dakika
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Nurdağı'nda depremin 132. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı

11.02.2023 16:00
Nurdağı'nda depremin 132. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kadın, depremden 132 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kadın, depremden 132 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Nurdağı'nda, AFAD, güvenlik korucuları ve itfaiye ekiplerinin işbirliğiyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler, çalışmalarını buraya yoğunlaştırdı.

Ekipler, titiz yürüttükleri çalışmayla depremden yaklaşık 132 saat sonra bir kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda depremin 132. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nurdağı'nda depremin 132. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı - Son Dakika
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