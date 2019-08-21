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Nurdağı'nda düğünde kavga: 9 yaralı

1 saat önce

Nurdağı ilçesinde düğün sırasında husumetli iki ailenin üyeleri arasında bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Nurdağı'nda düğünde kavga: 9 yaralı, System.String[]
Nurdağı ilçesinde düğün sırasında husumetli iki ailenin üyeleri arasında bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Çıkan kavga sırasında aile fertleri bir birlerine ait araçları yakmaya çalıştı, 1 kamyonet yanarak hasar gördü. İlçeye bağlı Kurudere Mahallesi'ndeki belediye ait düğün salonunda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı. Kısa sürede hızla büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K., Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve özel harekat polisleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

1 araç ateşe verildi

Kavgaya karışan taraflar daha sonra düğün salonu çevresinde birbirlerine ait araçları yakmaya çalıştı. Olayda yanan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi. Mahallede olayların büyümemesi için polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP
Nurdağı, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:16 Kaynak: İHA
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